مأساة جديدة.. رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة لبنانية

ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن لبنان شهد في الفترة الأخيرة، ظاهرة لا يتحملها لا عقل ولا منطق، موضحة ان السلاح المتفلت منتشر في كل المناطق، وإطلاق الرصاص العشوائي إن كان في المناسبات أو في شجارات بات أمراً عادياً.

وأضافت القناة الإخبارية: في مأساة جديدة أنهت رصاصة طائشة، لم يعرف مصدرها بعد، حياة طفلة تدعى تايونا صراف وتبلغ من العمر 7 سنوات، أمس الأول الأحد، بينما كانت تقف عند مدخل منزلها في بلدة منيارة بعكار شمال البلاد، فباتت جثة هامدة أمام أعين والديها.

وكان قد تم نقل صراف إلى أحد المستشفيات إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

وشيعت منيارة، أمس الاثنين، الطفلة، وسط حالة من الحزن والغضب الشديدين لدى عائلتها وأبناء البلدة الذين طالبوا الجهات الأمنية التحقيق بالحادثة وكشف مطلقي النار ومعاقبتهم.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتشييع صراف، حيث ظهر والدها يصرخ ويبكي بحرقة قلب، قائلاً: «بكير يا بنتي».

ويغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المؤتمر الدولي الذي ستنظمه باريس والأمم المتحدة، غدا الأربعاء، دعما للبنان يهدف إلى جمع 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات سكان هذا البلد.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان إنه مع تدهور الوضع في لبنان، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الجديدة للسكان التي يجب الاستجابة لها بأكثر من 350 مليون دولار.

ويتزامن المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية «باريس» مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

كشف النقاب عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من حطام الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

وكُشف النقاب، أمس الاثنين، عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من حطام الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الصيف الماضي، فيما أثار مشاعر متباينة بين تأييد البعض ورفض آخرين يعتقدون أنه يتعين تحقيق العدالة قبل إقامة النصب التذكارية.

وابتكر العمل الفني الذي يحمل اسم «الرمز» المهندس المعماري اللبناني نديم كرم المقيم في بيروت، وقال إن الدافع وراء إقامة النصب هو الرغبة في إبداء الاهتمام وتقديم لفتة طيبة لعائلات الضحايا.

وذكرت وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، أن ساهم في تمويل العمل عدد من الشركات الخاصة.

ووقع انفجار ضخم، في 4 أغسطس 2020، في أحد مستودعات المرفأ، الذي خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، ما أسفر عن مقتل حوالي 207 أشخاص وأصيب أكثر من 6000 آخرين.