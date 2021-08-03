إصابة شاب طعنا في مشاجرة بين عائلتين بقنا

أصيب شاب بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة بين عائلتين في مركز فرشوط بأسيوط، اليوم، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

واستقبل مستشفى فرشوط المركزي الشاب «محمد .ع»، 20 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وجاري إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته.

وفرضت الأجهزة الامنية، كردونا أمنيا في محيط الاشتباكات لمنع تجددها فيما تكثف الأجهزة جهودها للقبض على المتسببين في الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.