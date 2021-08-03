استمرار تفشي كورونا في المغرب وحظر تجول ليلي لكبح جماح الفيروس

أعلنت الحكومة المغربية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، ابتداء من اليوم الثلاثاء، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وذكرت صحيفة «اليوم 24» المغربية، أن الإجراءات تشمل حظر التجوال ليلا من الساعة التاسعة إلى الساعة الخامسة صباحا، كما تقرر منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير.

وجاء في بيان للحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي، الساعة التاسعة مساء، وإغلاق حمامات السباحة وقاعات الرياضة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع وجوب الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، كما أشار البيان إلى عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية 75% من طاقتها الاستيعابية، ودعا البيان إلى تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء في الفترة الأخيرة، حيث بلغت حصلية الإصابات اليومية مستوى قياسيا فاق 9 آلاف إصابة، أمس الأول، ويقارب عدد المصابين في المجمل نحو 634 ألفا، توفي منهم 9885 شخصا، وفق آخر حصيلة رسمية.

وتحاول البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 36 مليونا، تسريع حملة التطعيم لمواجهة الجائحة، حيث فاق عدد الملحقين حتى أمس الاثنين أكثر من 10 ملايين و200 ألف شخص، فيما أعلنت المملكة الأسبوع الماضي، عن توسيع الحملة لتشمل البالغين 25 عاما.

وكان المغرب قد خفف أواخر مايو حظر التجوال الليلي وإجراءات احترازية أخرى استمرت لعدة أشهر، وكذلك أعاد فتح حدوده تدريجا مطلع يونيو الماضي أمام الرحلات الدولية للمسافرين بشروط.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، بسبب المتحور «دلتا».