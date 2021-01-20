ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 462542 حالة.. وتونس 188373

وصل عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة «ووهان» الصينية في أواخر العام قبل الماضي، إلى 97157492، فيما وصل إجمالي الوفيات 2078587، بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 69665539 حالة.

ونشر كورونا، الهلع، على مستوى العالم، كما انتشر الفيروس في دول المغرب العربي.

والمغرب العربي، هي منطقة تقع في شمال إفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي «المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا».

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 462542 حالة.

وذكرت الوزارة المغربية، في بيان، أنه تم تسجيل 32 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 8043.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 1329 حالة شفاء لتصل حصيلةحالات التعافي من كورونا إلى 437955.

وفي ليبيا، أعلن «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، اليوم، تسجيل 659 إصابة جديدة بكورونا، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى وفاة 15 آخرون، فيما تماثل للشفاء 868 مصابا، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3890 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188373 إصابة، وفقا لما ذكرته إذاعة«موزاييك» التونسية.

وأوضحت الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 5921.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم، تسجيل 100 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 14829 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 16212 حالة

وأشارت الوزارة الموريتانية، في مؤتمر صحفي، إلى تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16212 حالة.

وأضافت الصحة الموريتانية، انه تم تسجيل حالتي وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 407 وفيات، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وفي الجزائر، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، إنه تم تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 104606 حالات.

وأضاف فورار، في مؤتمر صحفي يومي، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2849 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الجزائري، أنه تم تسجيل 194 حالة شفاء، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي حالات التعافي من كروونا إلى 71127.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، أن الرئيس عبدالمجيد تبون أجرى جراحة ناجحة بقدمه اليمنى، مشيرة إلى أنه سيعود إلى الجزائر خلال أيام.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون كان قد أعلن في 10 يناير الجاري قبيل توجهه إلى ألمانيا، احتمال إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات الإصابة بكورونا.

وأكدت الرئساة الجزائرية، أن رئيس البلاد سيعود إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي.