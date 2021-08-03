رئيس مجلس إدارة «سايلو فودز»: نطبق أعلى معايير الجودة العالمية

قال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، إن الشركة جرى إنشاؤها بأعلى معايير للجودة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، أسوة بالشركات العالمية الكبرى.

وشرح خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، معايير إنشاء الشركة، كالتالي:

- إعداد الهيكل الإداري للشركة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة المحلية والعالمية، باستخدام معايير ومواصفات جمعية الموارد البشرية الأمريكية.

- اختيار وتوظيف أفضل الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرات المحلية والعالمية في الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مجموعة من خبراء التوظيف بالشركات المحلية الكبرى.

- تدبير أحدث المعدات وخطوط الإنتاج ذات التقنية العالية بجميع مراحل الإنتاج بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى.

- تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تطبيق نظام الحوكمة طبعا لأحدث النظم العالمية.

- استخدام أحدث نظم الإدارة والسيطرة الإلكترونية المتكاملة لمراقبة مراحل الإنتاج.

- إتباع معايير الجودة الفنية والإدارية طبعا للمواصفات العالمية لـ«الأيزو».

- الدراسة الفنية للسوق المحلية والإقليمية وتصميم العلامات التجارية بما يضاهي العلامات التجارية العالمية.