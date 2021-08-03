عاجل.. السيسي يستمع لشرح مفصل عن طبيعة عمل مدينة «سايلو فودز»

وصل قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفور وصوله استمع لشرح مفصل عن طبيعة عمل «سايلو فودز».

وقال المسؤول عن المشروع خلال الشرح إنَّ المشروع جرى تنفيذه بإجمالي 20 شركة وطنية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.