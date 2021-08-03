السيسي: 7.7 مليار تكلفة وجبات المدارس.. هندبر المبلغ بالخصم من الوزارات

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تبعات النمو السكاني، وتطرق إلى بعض جوانبها، موضحًا: «في السنوات اللي فاتت بالكامل، كنا نيجي نقول وقفوا الوجبات المدرسية بسبب التسمم، سواء الكلام ده ادعاءً من الناس التي كانت تحاول الإساءة للمنظومة أو حقيقة».

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال حفل افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «قلنا هنعمل حاجة بعيدة تمامًا عن القصة دي، هنقدم الوجبة يوميًا ونسيطر عليها بشكل كامل حتى تكون بحالة جيدة عندما تصل إلى أبنائنا».

مع احترامي للفطيرة.. لكن إصرارنا على تقديم وجبة مدرسية جيدة جزء من بناء الشخصية المصرية

وتابع رئيس الجمهورية: «سنهتم بشكل الوجبة التي تقدم لأبنائنا لأن الشكل جزء مهم من بناء الشخصية المصرية، ومع احترامي للفطيرة لو قلت خدوا الفطيرة دي كلوها.. ممكن نقدم حاجة شكلها أحسن من كدة، ومضمونها جيد، فيشعر الطالب إن هناك اهتمام به وانه ذا حيثية».

الوجبة الواحدة تكلفتها 7 جنيهات

وأردف رئيس الجمهورية: «سأتحدت مع وزيرة الصحة بخصوص عدد أيام التغذية، وهل ستكون 150 يومًا، والدكتور –يقصد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء- تحدث عن 7.7 مليار جنيه، وأتوقف دائمًا عند التمويل لأن كل المسائل المرتبطة بالأنشطة التي تنفذها مرتبطة بالتكلفة المالية، وإذا توفرت فإننا سنستمر».

وأكّد السيسي، أنَّه سيجرى تدبير 8 مليارات جنيه لتوفير الوجبات المدرسية للاطفال، موضحًا: «الوجبة الواحدة تكلف 7 جنيه، وبقول للحكومة هنقدر ندبر المبلغ من خلال الخصم من الوزارات».