الأرصاد توضح أسباب تعرض مصر لموجة حارة تستمر لمدة أسبوع

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي تضرب كل محافظات مصر سوف تستمر حتى الأسبوع المقبل، وتظل درجات الحرارة في الارتفاع بشكل كبير وملحوظ، مضيفا أن الارتفاع شمل كل المحافظات ولا يوجد توقع عن انخفاض الموجة الحارة خلال الأسبوع المقبل حيث تصل درجات الحرارة إلى 46 في صعيد مصر و42 على القاهرة الكبري والجيزة، وتشمل ارتفاع الحرارة المناطق الساحلية حيث ترتفع فيها نسبة الرطوبة، ما يجعل ارتفاع الحرارة أعلى من المعتاد، حيث ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شعور المواطن بارتفاع درجات الحرارة عن المعلن يرجع إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تجعل المواطنين يشعرون بأن الحرارة أعلى بفرق 3 أو 4 درجات مئوية خاصة فترات النهار، موضحا أن ارتفاع الحرارة تلك الأيام يعود إلى سبب واحد وهو تعرض البلاد لظاهرتين جويتين في توقيت واحد، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، الأمر الذي نتج عنه ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الأربعاء:

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة: العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية: العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج: العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 29 درجة.