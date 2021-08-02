«الزراعة»: ارتفاع درجات الحرارة أضر ببعض المحاصيل

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على تردد بعض الأقاويل بأن الموجة الحارة التي تعيشها البلاد، خلال الفترة الحالية، أثرت بشكل سلبي على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة بشكل خاص، قائلا: «بالطبع ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل يؤثر على الإنتاج الزراعي، وهذا حصل مع المانجو على سبيل المثال، لكن لم تؤثر على محصول التين كمثال آخر».

وأوضح «القرش» خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم، أن الإنتاج الزراعي يتأثر بثلاث عوامل رئيسية، وهي التربة والمياه والتقلبات الجوية ودرجات الحرارة، وهذه العوامل يتعرض لها أي محصول زراعي، خاصة لو تزامنت تلك التقلبات الجوية مع بدء تكوين الثمرة، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة تتأثر إنتاجية هذه النباتات أو الأشجار بشكل أو بآخر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بدور كبير لتقليل تأثيرات تلك التلقلبات الجوية على إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، سواء كانت خضروات أو فاكهة، موضحا أن تلك التأثيرات من السهولة أن نلاحظها على بعض المحاصيل، في حين نلاحظها على محاصيل أخرى بعد فترة.

وأشار إلى أن التين الشوكي محصول لا يتأثر بالارتفاع الحالي في درجات الحرارة، لأنه بالفعل تخطى المرحلة التي كان من الممكن أن تسبب له درجات الحرارة المرتفعة مشكلة، في حين من الممكن أن تكون موجة الحرارة تلك، أثرت على محصول مثل المانجو، وإن كان هذا التأثير ليس بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أنه يعتقد أن المحاصيل الاستراتيجية لم تتأثر إنتاجيتها بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن الدولة تمتلك وفرة من تلك المحاصيل، كما أن الوزارة تقدم توصيات بشكل مستمر حول تلك الأمور وغيرها، حتى لا تتأثر إنتاجية تلك المحاصيل.