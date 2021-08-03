زايد: توفير وجبات جاذبة على شكل «بسكوت» لطلاب المدارس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيجري مراعاة توافر العناصر الغذائية وكميات مناسبة من السعرات الحرارية في الوجبات المدرسية التي تقدم للأطفال في المدارس من قبل مدينة سايلو فودز، موضحةً أن نسبة الأنيميا في محافظات تتخطى 50% وهو ما سيجرى مراعاته في هذه الوجبات.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «جرى مراعاة خصائص الوجبات في المحافظات التي بها تقدر نسبة السمنة بها 20%، وستحقق الوجبة 25% من احتياجات الطفل اليومية، وبدأنا نتعاون مع جهاز المشروعات الخدمة الوطنية لإيجاد منافذ للوجبات الغذائية بشكل جاذب للأطفال في بقية فترات اليوم».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيقدم للأطفال وجبات جاذبة على شكل البسكوت، لتشجيعهم على الإقبال وسنوفرها عند المدارس، وسنوعي الأطفال بقراءة مواصفات كل ما يأكلونه وأن يكونوا واعين بمفهوم السعر الحراري».

وأكدت، أن الوزارة تتعامل بشكل مستدام مع البرنامج الغذائي ومنظمة الصحة العالمية ومبادرة إثراء الأغذية التي أطلقتها يونيسيف وسيتم العمل على تغيير اشتراطات إنتاج بعض المنتجات الغذائية، مثل الدهون المشبعة لتقليل المواد غير الصحية وتحسين مؤشرات الصحة للمصريين.