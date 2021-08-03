ابن الفنان أحمد عقل يُكذب ويكيبيديا: ميلاده مش النهارده

نفى هاني عقل، نجل الفنان الراحل أحمد عقل، ما وُرد على صفحات موسوعة ويكيبيديا، بشأن تاريخ ميلاد والده يوم 3 أغسطس، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال هاني عقل، لـ«الوطن»، إنّ والده أحمد عقل من مواليد 19 فبراير عام 1936، بينما تُوفي يوم 25 فبراير عام 2008، متابعًا: «تاريخ ميلاد أبويا متسجل غلط على الإنترنت ومش عارف إزاي ده حصل؟».

من أشهر الأدوار التي قدمها أحمد عقل، كان دور أستاذ القانون الدستوري في فيلم «سيد العاطفي»، أمام تامر حسني، وإمام الجامع في فيلم «مطب صناعي» بطولة أحمد حلمي، وإمام الزاوية في فيلم «معالي الوزير» بطولة أحمد زكي، وإمام المسجد في «فيلم ثقافي» بطولة أحمد رزق وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد.

ومن الأعمال الدرامية، التي شارك بها أحمد عقل، مسلسل «كناريا وشركاه»، و«حارة العوانس»، و«الليل وأخره».

وكان للفنان أحمد عقل، نصيب كبير للوقوف أمام الفنان عادل إمام في عدد من الأفلام منها، قيامه بدور الشاويش طلبة في فيلم «النمر والأنثى»، الذي يقف بجوار الضابط «وحيد»، بعد إدمانه، وكذلك أدواره في «السفارة في العمارة»، «النوم في العسل»، وقيامه بدور أبو الوفا دردير عضو مجلس الشعب، وفيلم «اللعب مع الكبار».

وفي فيلم «الإرهاب والكباب»، أمام عادل إمام، جسّد الفنان أحمد عقل، دور الموظف في مجمع التحرير، الذي لا يقوم بعمله، بينما يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها وفي غير أوقاتها، «الساعة 11 يعني لا وقت ضهر ولا عصر ولا مغرب، الأستاذ بيصلي إيه أساسًا»، قالها عادل إمام للموظفة إنعام سالوسة، مندهشًا من ترك الموظف لعمله والصلاة باستمرار.