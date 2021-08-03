«تحليل العينات واشتراطات النظافة».. معايير الجودة بمصنع البسكويت في سايلو فودز

استعرض المهندس أحمد حفني محمد، مدير الجودة وسلامة الغذاء بمصنع البسكويت في مدينة «سايلو فودز» بالمنوفية، خطة منظومة الجودة وسلامة الغذاء، مؤكدًا أنه جرى اعتماد المصنع من قبل هيئة سلامة الغذاء المصرية، كما أنه مسجل في القائمة البيضاء.

وأضاف حفني، خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا: «يتم تطبيق اشتراطات النظافة والتطهير في العاملين قبل الدخول إلى صالات الإنتاج لضمان آمان وسلامة جميع منتجاتنا، وعندما تصل المواد الخام للمصنع يسحب مجموعة من المهندسين عينات منها وتحليلها في معمل مصنع البسكويت المزود بأحدث الأجهزة للتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل السماح بدخولها في العملية التصنيعية».

وتابع أن خطوط الإنتاج في المصنع مزودة بأحدث الوسائل والمعدات التي تضمن جودة وسلامة المنتجات منها أجهزة لفصل الشوائب وأجهزة المغناطيس لفصل برادة الحديد، مشيرا إلى أن فريقا من المهندسين يتابعون العملية الإنتاجية وتحليل عينات من المنتجات قبل خروجها إلى السوق.