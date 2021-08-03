معدل الزيادة السكانية في مصر.. عدد المصريين وصل لـ102 مليون نسمة

رصدت الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل الزيادة السكانية في مصر اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الساعة ارتفاع عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة، و147 ألفا و940 نسمة.

معدل الزيادة السكانية في مصر في 10 محافظات.. القاهرة الأعلى

ورصدت الساعة السكانية معدل الزيادة السكانية في مصر، واتضح أنّه شهد زيادة قدرها مليونين و147 ألفا و940 نسمة خلال عام ميلادي و5 أشهر و22 يوما، أي ما يعادل 537 يوما، ما يؤكد أنّ الزيادة ما زالت غولا يهدد الاقتصاد القومي والأمن الغذائي المصري.

الجيزة الثانية في معدل الزيادة السكانية بمصر

وسجلت الساعة السكانية معدل الزيادة السكانية في مصر على النحو التالي:

- وصل عدد السكان في محافظة القاهرة «عاصمة البلاد» إلى 10 ملايين و52 ألفا و66 نسمة، لتحتل العاصمة المركز الأول في عدد سكان مصر.

- وصل عدد السكان في محافظة الجيزة لنحو 9 ملايين و263 ألفا و143 نسمة، حيث تحتل محافظة الجيزة المركز الثاني في عدد سكان مصر.

- وصل عدد السكان في محافظة الشرقية لنحو 7 ملايين و695 ألفا و675 نسمة محتلة المركز الثالث.

الغربية تحتل المركز العاشر في معدل الزيادة السكانية في مصر

- وصل عدد السكان في محافظة الدقهلية إلى 6 ملايين و898 ألفا و119 نسمة في المركز الخامس من بين محافظات مصر في عدد السكان .

وصل عدد السكان في محافظة البحيرة لنحو 6 ملايين و685 ألفا و564 نسمة في المركز السادس.

- وصل عدد السكان في محافظة المنيا إلى 6 ملايين و73 ألفا و935 نسمة في المركز السابع.

- وصل عدد السكان في محافظة القليوبية إلى 5 ملايين و989 ألفا و844 نسمة، في المركز الثامن.

- وصل عدد السكان في محافظة الإسكندرية إلى 5 ملايين و446 ألفا و577 نسمة في المركز التاسع.

- وصل عدد السكان في محافظة الغربية لنحو 5 ملايين و316 ألفا و193 نسمة في المركز العاشر.