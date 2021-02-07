معدلات الزيادة السكانية بمصر خلال ربع قرن.. زيادة 1.5 مليون في 12 شهرا

وصل قطار الزيادة السكانية في مصر حتى اليوم الأحد 7 فبراير 2021، إلى 101 مليون و496 ألفا و90 نسمة، بزيادة بلغت نحو مليون ونصف المليون خلال 12 شهرا، حيث سجّلت الساعة السكانية 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020، ما يشير إلى أنّ الزيادة أصبحت غولا يهدد الاقتصاد القومي والأمن الغذائي المصري.

تطور أعداد السكان خلال 24 عاما

يرصد الجراف التالي، تطور أعداد السكان على مدار 24 عامًا، منذ أول تعداد سكاني شهدته مصر في العام 1996 إلى آخر تعداد سكاني عام 2017، وصولا إلى عدد السكان في آخر 3 سنوات حتى عام 2020، وكذلك ترتيب أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، كما يلي:

عدد السكان في 1996

59.2 مليون نسمة.

عدد السكان في 2006

72.6 مليون نسمة.

عدد السكان في 2011

80.5 مليون نسمة.

عدد السكان في 2012

82.6 مليون نسمة.

عدد السكان في 2013

84.6 مليون نسمة.

عدد السكان في 2014

86.8 مليون نسمة.

عدد السكان في 2015

88.9 مليون نسمة.

عدد السكان في 2016

91.6 مليون نسمة.

عدد السكان في 2017

94.7 مليون نسمة.

عدد السكان في 2018

96.3 مليون نسمة.

عدد السكان في 2019

99.2 مليون نسمة.

عدد السكان في 2020

101 مليون نسمة.

عدد السكان في 2021

101.5 مليون نسمة.

ترتيب المحافظات العشر الأوائل من حيث عدد السكان على النحو التالي:

1. محافظة القاهرة:

9 ملايين و941 ألفا و814 نسمة.

2. محافظة الجيزة:

9 ملايين و98 ألفا و2014 نسمة.

3. الشرقية:

7 ملايين و555 ألفا و767 نسمة.

4. الدقهلية:

6 ملايين و797 ألفا و120 نسمة.

5. البحيرة:

6 ملايين و549 ألفا و874 نسمة.

6. المنيا:

5 ملايين و909 آلاف و879 نسمة.

7. القليوبية:

5 ملايين و893 ألفا و749 نسمة.

8. سوهاج:

5 ملايين و423 ألفا و601 نسمة.

9. الإسكندرية:

5 ملايين و379 ألفا و488 نسمة.

10. الغربية:

5 ملايين و237 ألفا و753 نسمة.