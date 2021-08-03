حياة كريمة.. إقبال المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر إقبال كبير على المركز التكنولوجي بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لاستلام ملفات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى فتح باب التقدم للحصول على وحدة سكنية بالمدينة ويستمر للتقدم لمدة خمسة عشرة يوما، حيث تم بدء استلام الملفات من المواطنين بالمركز التكنولوجي وتم إنشاء مظلات لانتظار المواطنين حماية لهم من حرارة الجو.

وأكد «حامد»، استمرار جهود المحافظة فى دعم الشباب، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجان لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقًا للأكثر استحقاقًا لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع دون تمييز لأي شخص طبقًا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة .

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم شراء 100 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي لصالح صندوق إسكان محافظة البحر الأحمر لطرحها علي المواطنين بمدينة رأس غارب كمسكن اقتصادي تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن مساحة الوحدة تصل إلي 90 مترا مربعا بإجمالي تكلفة 208 آلاف و 593 جنيه، ويتم دفع مقدم 10 آلاف جنيه وقسط شهري 661 جنيها.