هدى المفتي تتسلق الجبال من أجل «بيمبو».. فيديو

نشرت الفنانة هدى المفتي، مقطع فيديو لها وهى تقوم ببعض التمرينات الصعبة التي تشبه بـ تسلق الجبال، استعدادًا لعمل فني جديد يحمل اسم «بمبو» للمخرج عمرو سلامة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وكتبت الفنانة هدى المفتي، تعليقًا على الفيديو الذي ظهرت خلاله عبر حسابها بـ«انستجرام» قائلة: «من تحضيرات بيمبو».

هدى المفتي تشارك في فيلمي «كيرة والجن» و«ناجي»

وشاركت الفنانة هدى المفتي، في فيلم «ديدو» الذي عرض بدور العرض السينمائي 2021، بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي، تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.

كما تشارك هدى المفتي في فيلم «كيرة والجن» الذي يجمع بين النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، هند صبري، روبي، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، علي قاسم، للكاتب أحمد مراد والمأخوذ عن روايته 1919، إخراج مروان حامد، ومن المتوقع عرضه في دور العرض السينمائي عام 2022.

كما تشارك هدى المفتي، الفنان محمد الشرنوبي بطولة فيلم «ناجي» والذي يعد أول بطولة مطلقة له، للمخرج شريف نجم، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

كما تستعد الفنانة، للجزء الثاني من مسلسل «كأنه إمبارح»، والذي حقق الجزء الأول منه عام 2018 نجاحًا كبيرًا، بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، أحمد خليل، وفاء صادق، محمد سليمان، مايان السيد، خالد أنور، للمخرج حاتم علي، ورشة كتابة مريم ناعوم، نجلاء الحديني.