محمد الشرنوبي يتصدر الترند رقم 1 في السعودية بحفل جدة

يحيي الفنان محمد الشرنوبي، حفلا غنائيا، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع الفنانة أنغام و الفنان تامر عاشور.

وتصدر«الشرنوبي» تريندات السوشيال ميديا، في مصر و المملكة العربية السعودية، بعد بداية فقرته الغنائية، واستقبله الجمهور بسعادة و تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي و مع أغانيه و موهبته.

يذكر، أن الحفل مذاع على قناة mbc، و الحفل من تنظيم الشركة العالمية بنش مارك و بدعم من هيئة الترفيه، و نشر الفنان من قبل تغريدة شكر فيها المستشار تركي آل الشيخ على دعمه له.

رد محمد الشرنوبي يوم الجمعة الماضية، على الخبر الذي أعلنته منتجة أعماله سارة الطباخ، بشأن إلغاء تصريح حفله، الذي كان من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بنشر تصريح من نقابة المهن الموسيقية بإقامته، نافيا إلغائه.

ورد الفنان محمد الشرنوبي، على الخبر الذي أعلنته منتجة أعماله سارة الطباخ، بشأن إلغاء تصريح حفله، الذي كان من المقرر أن يقام في الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بنشر تصريح من نقابة المهن الموسيقية بإقامته، نافيا إلغائه، قائلا: «حفلة الساحل كانت قانونية والنقابة كانت مصرحة».

ونشر «الشرنوبي»، تصريحًا من النقابة بإقامة الحفل، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «فيه حاجات غريبة جدا بتحصل من إمبارح، وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدا بتنزل حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفلة عادي، لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت، فقررنا أنا وفريق العمل إننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي، بس كدة، مفيش مشاكل خالص».