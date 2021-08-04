سعر اليورو اليوم الأربعاء 4-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو في البنوك المصرية وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في مصر، في بنك قناة السويس وبنك CIB وبنك مصر والبنك المركزي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.53 جنيه للشراء، و18.67 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.54للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.57 للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.56 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 18.59 جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجّل نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.54 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، و18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.55 للشراء، و18.69 جنيه للبيع.