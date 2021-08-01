سعر اليورو اليوم الأحد 1-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في مصر، في بنك مصر وبنك قناة السويس وبنك CIB والبنك المركزي، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.53 للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.52 جنيه للشراء، و18.73 للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.50جنيه للشراء، و18.69جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.54 للشراء، و18.75 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي 18.59جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib نحو 18.53جنيه للشراء، و18.71جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في المصرف المتحد، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.