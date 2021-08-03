البورصة تغلق على تراجعات جماعية مع عمليات بيع أجنبية

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجعات جماعية، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10726.33 نقطة، وسط عمليات شراء محلية وعربية.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.97%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2730.29 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 2.45%، لينهي التعاملات عند مستوى 3710.11 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.2%، مغلقا الجلسة عند 2327.39 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 485.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 63.206 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 195 سهم، حيث ارتفع 42 سهما، فيما انخفض 133 أخرى، واستقر 20 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «أسمنت سيناء» الارتفاعات بنسبة 9.9%، ليبلغ مستوى 8 جنيهات، تلاه سهم «جولدن تكس للأصواف» بنسبة 9.59% عند سعر 8.23 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «الإسكندريه الوطنية للاستثمارات المالية» مرتفعًا بنحو 9.2%، بالغًا مستوى 8.35 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا

جاء سهم «أجواء للصناعات الغذائية- مصر» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.92% ليتراجع عند سعر 33.95 جنيه، تلاه سهم «العقارية للبنوك الوطنية للتنمية» بنسبة 9.78% عند مستوى 51.28 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «اوراسكوم للتنمية مصر» بنسبة 9.32% متراجعًا عند مستوى 5 جنيهات.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 2.9 مليون جنيه للمصريين و10.2 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 13.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 703.859 مليار جنيه.