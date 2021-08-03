بداية 2022.. تداول السلع عبر «البورصة السلعية» للقضاء على الوسطاء

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس أول بورصة سلعية في مصر، إن بورصة السلع سيتم بدء العمل بها في الربع الأول من العام المقبل.

اختصاصات ومهام البورصة السلعية في مصر

وعن اختصاصات البورصة السلعية في مصري، أوضح عشماوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ستكون منصة إلكترونية وسوق حاضرة لتبادل السلع بين المستهلكين والمنتجين من الشركات، منوها إلى أنه في موسم القمح الذي انطلق في إبريل 2021 كان يوجد 450 نقطة تجميع للأقماح على مستوى المحافظات وتمت عمليات التسوية للأقماح من خلال البورصة السلعية.

مجلس إدارة البورصة يحدد نظم تداول السلع بها

وأعلن أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للبورصة، مع وضع اشتراطات العضوية واشتراطات المخازن واللوائح الخاص بها، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة البورصة السلعية منتصف يوليو الماضي من أجل تحديد نظم التداول، وتحديد أيضا أنواع السلع التي سيتم البدء فيها للتداول على منصة البورصة.

وكشف مساعد وزير التموين، عن أنه يجري حاليا الاتفاق على السلع التي سيتم البدء بها في البورصة، قائلا: «مثلما نفذنا عملية تداول الأقماح من خلال البورصة، سيتم أيضا على غرار ذلك تداول السلع التي سيتم تحديدها، وتم استلام الأقماح من خلال تابلت مدون به حجم الأقماح ونوعيتها ودرجة النقاوة، مع عمل قواعد بيانات للأقماح، مما نتج عنه بورصة تعمل على الأرض، ولذلك سنشهد جميعا في الربع الأول من العالم المقبل 2022 أول تداول للسلع عبر البورصة السلعية».

وأضاف أن من مهام البورصات بصفة عامة أنها تنشأ علاقة ربط بين المنتج والمستهلك، مع وجود شفافية في المعاملات التي تتم، قائلا: «البورصة ستنهي دور الوسطاء من عملية تداول السلعة، وبالتالي سيعود هذا على سعر المنتج النهائي في يد المستهلك».