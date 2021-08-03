توقعات بتراجع استهلاك المصريين 6% من الأجبان بسبب ارتفاع الأسعار

توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سي»، تراجع استهلاك المصريين من الأجبان، نتيجة الزيادات التي طرأت على أسعار المدخلات، وانعكست على سعر المنتج النهائي.

وقالت نها بركة محلل القطاع الاستهلاكي بـ«إتش سي»، إنه من المتوقع انخفاض نمو الاستهلاك ​​إلى متوسط ​​6.15% في النصف الثاني من 20/21، مقارنة بمتوسط ​​9.91% في النصف الأول من عام 20/21.

وأضافت أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، لم يترك للشركات خيارًا، سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات.

وقالت إن أداء شركتي عبور لاند ودومتي لصناعة الأجبان، جاء مختلفا، نظرا لاختلاف استراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة.

وتابعت: «بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام باستراتيجية نشطة، وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8% تقريبا في 2021 على أساس سنوي.. أما بالنسبة لعبور لاند، فنتوقع أن يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهري العام الحالي على أساس سنوي، مدعومة باستراتيجيتها النشطة للمشتريات، التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق غير المخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة».

وأكدت «بركة»، أنه رغم التوقعات بارتفاع التكاليف، فإن هناك إمكانية لتحسن في هامش الربح لكلى الشركتين نحو النصف الثاني من 2021، موضحة أن تفشي فيروس «كوفيد- 19» أثر سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية، حيث ارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15% تقريبا منذ بداية العام، و25% تقريبا على أساس سنوي.

وأوضحت أن العقود المستقبلية، تشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، ما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري، و25% على أساس سنوي.

وتطرقت «بركة»، إلى أسعار زيت النخيل، التي ارتفعت بنسبة 57% تقريبا منذ بداية العام، بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي الوباء، حيث تشير العقود المستقبلية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021، وأن تزيد نسبة 44% تقريبا على أساس سنوي.