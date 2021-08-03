ابرز تصريحات السيسي اليوم: الـ«20 رغيف بتمن سيجارة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، ونستعرض في التقرير التالي، أبرز تصريحات السيسي اليوم، منها أنه حان الوقت لإعادة تسعير الخبز المدعم، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش.

أبرز تصريحات السيسي اليوم عن رغيف العيش

قال الرئيس السيسي: «عايزين بلدنا تعيش ومش معقول الـ20 رغيف عيش يكون بتمن سيجارة» مضيفا: «متجيش تقولي متقربش من رغيف العيش.. لأ هقرب منه».

ومن أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم، أن عدد الوجبات الغذائية التي سيجري توفيرها لطلاب المدارس على مدار الأسبوع، يتوقف على التكلفة المادية للأمر، قائلًا: «أنا لو عليا عاوز 5 أيام والله العظيم».

أضاف الرئيس، أن الدولة تعمل على تطعيم عدد كبير من المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قبل نهاية العام الجاري، مناشدا المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار الرئيس، إلى أن جميع أنشطة الدولة، تتوقف دائما عند التمويل، لأن كل المسائل المرتبطة بالأنشطة التي تنفذها مرتبطة بالتكلفة المالية، وإذا توفرت فإننا سنستمر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر إلى القوات المسلحة، لدورها في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية الجديدة «سايلو فودز» بمدينة السادات.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحاته اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قائلًا: «من المهم عمل مبادرة للكشف عن السيدات قبل الإنجاب للتوعية بالتغذية السليمة».

أبرز تصريحات السيسي اليوم عن الزيادة السكانية

وشدد خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، على أنه يجب أن تكون هناك توعية صحية داخل التلفزيون والإعلام، لتوضيح وتوعية التي تريد أن تنجب، بأن تستعد وتُجهز نفسها لهذا الانجاب، لاستكمال جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حتى تستطيع نقل كل هذه المواد إلى طفلها خلال فترة الحمل.

وأكد الرئيس، أنه يجب تحويل المعرفة إلى ممارسات، وذلك من خلال الثقافة والتوعية والمثقفين والمفكرين، لتشكيل وعي ورأي عام متفهم لمتطلبات بناء الإنسان.

وقال الرئيس: «عاوزين نفهم الناس إن فيه قضايا مهمة محتاجين نوعيهم ونفهمهم، عشان يكون عندنا جيل قوي جدًا».

ومن بين أبرز تصريحات الرئيس أيضا، أن النمو السكاني يشكل خطورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه منذ 2010 وحتى الآن، زاد عدد المواطنين 20 مليون نسمة.

وطالب الرئيس، بأن يكون هناك وعي للمواطنين، بشأن النظام الغذائي الصحي لأبنائهم، مشددا على أن استمرار معدل النمو السكاني بهذه الطريقة في منتهى الخطورة، وقال: «تخلف طفل واحد جيد.. ولا 4 في ظروف صعبة؟».

وعن الوعي أكد الرئيس، أنه يجب أن يكون هناك وعي للمواطنين بشأن النظام الغذائي الصحي لأبنائهم.

أبرز تصريحات السيسي اليوم

وعن التعدي على الأراضي الزراعية، قال إن التعدي على الأراضي الزراعية، يأتي بسبب نمو الزيادة السكانية وزيادة الطلب على السكن، وأن النمو السكاني بهذه الطريقة، سيكون في منتهى الخطورة، ومنذ 2010 حتى الآن، زاد عدد المواطنين 20 مليون.