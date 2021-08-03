بعد افتتاح الرئيس لها.. كل ما تريد معرفته عن المدينة الغذائية «سايلو فودز»

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مشروع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة في مدينة السادات «شركة سايلو مصر للصناعات الغذائية»، «SILO FOODS»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تزامناً مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها، ومن المُقرر أن يخدم هذا المشروع، ملف التغذية المدرسية أيضاً.

كل ما تريد معرفته عن المدينة الغذائية «سايلو فودز»: 4 مصانع

وتعتبر «سايلو فودز»، أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة تابعة للدولة، والتي تعمل بشكل متكامل؛ حيث روعي في تخطيطها وتنفيذها ألا يتمّ الاحتياجات لأي عنصر خارجي في المشروع، سوى القمح اللازم لإنتاج الدقيق الذي يدخل كمادة خام أساسية في مختلف المنتجات التي يعمل عليها «سايلو فودز».

واهتمت إدارة «المشروع»، على أن تعمل المدينة إلكترونياً بشكل شبه كامل، مع تنفيذ شبكة داخلية تنقل الدقيق والقمح عقب طحنه إلى مختلف منشآت المدينة الغذائية، بمصانعها الأربعة، وهي مصانع «البسكويت»، و«المكرونة»، و«المخبوزات»، إضافة لتواجد مطحن للدقيق، وآخر لتخزين القمح، إلى جانب مصنع لمنتجات ومستلزمات التغليف.

وتزود منتجات المصنع بمنظومة التتبع عبر «Q R Code»، الذي يتيح للمواطن التأكّد من صحة وسلامة المنتج المتواجد لديه وعدم غشه.

مصنع البسكويت في «سايلو فودز»

- يقع المصنع على مساحة 47 ألف متر مربع.

- يعمل المصنع بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل للعنصر البشري.

- يضم غرفة تعقيم للفرد والأحذية قبل الدخول للمصنع لعدم تسرب الغبار لديه.

- ينتج المصنع بسكويت تحت مُسمى «BOO»، وهو ويڤر مقمرش بالفانيليا.

- ينتج المصنع بسكويت تحت اسم «يو يوز- Yo-YOS»، وهو بسكويت ويڤر بالفانيليا ويتواجد داخل العبوة 3 قطع.

- تشتمل إنتاجية المصنع على بسكويت «تومور tomorrow».

- ينتج المصنع بسكويت بأطعمة أخرى غير الفانيليا مثل «الفراولة».

مصنع المكرونة في «سايلو فودز»

- يعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل حتى 500 طن من منتجات المكرونة يومياً.

- 5 خطوط إنتاجية تتواجد داخل المصنع.

- يُصنف هذا المصنع على اعتباره أكبر مصنع لمنتجات المكرونة في مصر.

- 800 طن من الدقيق يومياً.. هي الطاقة الاستيعابية لمطحن الدقيق المتواجد في نطاق «سايلو فودز».

- ينتج المصنع نوعية مكرونة من أنواع «بساطة»، والتي سيتمّ توفيرها في الأسواق تحت مُسمى «مكرونة بساطة.. بساطة الأكل المصري».

- تشتمل إنتاجية المدينة الغذائية أيضاً على مكرونة «وصفة».

- تضم الإنتاجية نوعية مكرونة تحت نوعية «باليرمو».

- يتضمن الإنتاج أيضاً شعرية سريعة التحضير «نودلز»، وستحمل اسم «كيرلز».

صوامع قمح في «سايلو فودز»

- يشتمل مشروع «سايلو فودز» على عدد من صوامع وغلال القمح في المشروع.

- 15 صومعة مصممة على أحدث النظم العالمية متواجدة في نطاق المشروع.

- تكفي كمية الصوامع الموجودة في نطاق المشروع لـ3 أشهر كاملة.

مصنع المخبوزات في «سايلو فودز»

- يضم خطين لإنتاج المخبوزات، أحدهما عربي وآخر أوربي.

- 40 منتجًا من المخبوزات سيعمل مصنع المخبوزات في «سايلو فودز» على إنتاجها في المرحلة الأولى من التصنيع.

- سيشمل إنتاجية المصنع على العيش الشامي واللبناني وعيش «ماوي»، وغيرها من أنواع المخبوزات.