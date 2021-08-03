«ثمنه 30 ألف دولار».. سمية الخشاب تكشف سر اختيارها «البورنس الأحمر»

تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشرها عدد من الصور بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، وظهرت من خلالها بإطلالة جريئة وجذابة وهي ترتدي «بورنس» الحمام، قائلة: «أعظم رصيد المرأة هو جمالها»، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سمية الخشاب تتصدر التريند

وعبرت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادتها بحب الجمهور لها وحرصهم الدائم على متابعتها، موجهة الشكر لكل من أبدى إعجابه بإطلالتها الأخيرة فى جلسة التصوير الخاصة.

أما عن سعر «البورنس» التي ظهرت به الفنانة سمية الخشاب والذي كان حديث الجميع، فذكرت أن البورنس يبلغ قيمته 30 ألف دولار، «وأنا أعجبت به للغاية بمجرد رؤيته بسبب التفاصيل الخاصة التي يظهر بها».

مسلسل موسى

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب حققت نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي بعد مشاركتها فى مسلسل موسى، والذي شاركت فيه بجانب محمد رمضان وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة وتارا عماد وهبة مجدى وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أغنية أوعدك

وطرحت الفنانة سمية الخشاب مؤخرا ديو غنائي مع مطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان «أوعدك»، وحقق هذا الديو نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الأغنية:

أوعدك

عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك

هفضل جنبك بقى وهصونك

بعشق اِسمك كلك لونك

لما تبصي لي بقى بعيونك

أوعدك

راح أشيلك بقى جوة في عيني

وأجيب لك فيلا ولمبورجيني

ما إنت حياتي وكل سنيني

نظرة عينك بترازيني

أوعدك