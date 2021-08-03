فيلم «العارف» يتصدر قائمة الأعلى إيرادا بعد 20 يوما من عرضه

تصدر فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائى، منذ طرحه من 3 أسابيع الماضية بما يزيد على 41 مليونًا و558 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الأفلام المعروضة في السينمات.

معلومات عن فيلم العارف لأحمد عز

تدور أحداث فيلم «العارف»، حول الحرب الجديدة التي تسود العالم من خلال التكنولوجيا وسيطرة «الهاكرز»، وارتكاب جرائم عن طريق شبكة الإنترنت؛ إذ يعيش «يونس»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، مع زوجته وطفلته الرضيعة، ويتورط في سرقة أحد البنوك بشكل إلكتروني، ويقع في أزمة مع إحدى العصابات الخطيرة، ويدخل في صراع معها، وتسعى لاستهدافه من خلال «راضي»، الذي يظهر بدوره الفنان أحمد فهمي.

فيلم «العارف»، يجمع للمرة الأولى بين النجمين أحمد عز وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا: «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي الذي حقق ما يقرب من 33 مليون جنيه و317 ألف جنيه، منذ طرحه من 6 أسابيع.

وتدور أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين» في إطار دراما اجتماعية وفانتازيا كوميدية عن الأزمات التي تحدث بسبب الزواج والطلاق، حيث يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

فيلم «مش أنا»

بينما حقق فيلم «مش أنا» مايقرب من 40 مليونا و916 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض من 6 أسابيع.

فيلم تامر حسني الجديد «مش أنا» يضم في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.