عاجل.. هيئة بحرية بريطانية: عمليتا خطف محتملتان لسفينتين بخليج عمان

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، نقلا عن هيئة بحرية بريطانية، بوجود عمليتي خطف محتملتين لسفينتين في خليج عمان.

وكانت بيانات بحرية أظهرت، اليوم الثلاثاء، أن 3 سفن في خليج عُمان خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

وتضاربت الأنباء المتعلقة بالحادث، حيث أفادت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري، بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة إمارة الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بوقوع هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة.

وزعمت قناة فيلق القدس الإيراني، باصطدام سفينة تحمل علم سنغافورة بلغم بحري قبالة الفجيرة، فيما أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بانفجار لغم في ناقلة بالمياه الدولية في خليج عُمان.