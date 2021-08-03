رامي صبري يعلن انتهاء فترة حداده على شقيقه الراحل بحفل غنائي

بعد فترة حداد طويلة قضاها رامي صبري بسبب وفاة شقيقه كريم صبري، أعلن المطرب منذ قليل عن أول حفل له من خلال «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» وكشف فيها عن تفاصيل الحفل.

وكشف صبري، عن موعد حفله الجديد، موضحا أنه سيكون الأحد المقبل، الموافق 8 أغسطس بنادي الجلاء.

وفاة شقيق رامي صبري

يذكر أن كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، كان قد توفى منذ ثلاث أسابيع نتيجة تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية، وكان قد أعلن عن هذا الأمر المطرب، من خلال بوست، عبر صفحته الخاصة على موقع «في سبوك»، حيث قال «توفي الي رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفرله».

وكان رامي صبري، قد أعلن منذ فترة قليلة عن أن الحياة لابد وأن تستمر، ولذلك أعلن عن عودته لعمله مرة أخرى حيث قال «إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1-8-2021 وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية، لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين الزعل جوا القلب والحياة هتمشي».