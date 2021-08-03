تجديد حبس المتهمين بقتل مضيفة في ملهى ليلي: «كنت عايزة أكسر عينها»

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمة بقتل صديقتها بمساعدة زوجها بدافع الانتقام منها، وذلك بعد أن مثلت جريمتها أمام جهات التحقيق المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام فتاة تدعى «جالا» وتعمل في ملهى ليلي بمنطقة العجوزة، بدعوة صديقتها «نوسة» والتي تعمل في ذات المكان، إلى منزلها في مدينة السادس من أكتوبر، بزعم إقامة علاقة مع شاب عربي نظير مبلغ مالي كبير، لكن الفتاة فوجئت بأن رواية صديقتها عبارة عن فخ، وأنها استدرجتها لزوجها لإقامة علاقة معها بالإكراه، على أن تقوم هي بتصويرها بدعوى إذلالها.

حكاية نوسة وجالا

وفي جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة، قالت المتهمة بعد أن مثلت جريمتها، إن صديقتها رفضت التجاوب مع زوجها وبدأت في مقاومته، وحاولت الهروب من شقتهما، لكن الصديقة وزوجها خافا من ذهاب الفتاة إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدهما، فاحتجزاها واعتديا عليها بالضرب المبرح بالأسلحة البيضاء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وإمعانا في الانتقام بطريقة مروعة، قامت «جالا» وزوجها بالتمثيل بجثمان «نوسة»، ففصلت رأسها عن جسدها وقطعت باقي الجثمان عدة أجزاء، وألقت بالرأس بالقرب من منطقة المحولات في أكتوبر، بينما تخلصت من الجثمان على طريق الواحات.

بشاعة الانتقام

وأظهرت تلك الجريمة بشاعة انتقام الفتاة وزوجها بحق صديقتها التي كانت تأخذ منها الزبائن خلال عملهما في الملهى الليلي بالعجوزة بسبب جمالها، على حد تعبيرها، فكان ذلك نقمة عليها من أقرب صديقاتها، والتي قررت الانتقام منها بتقديمها لزوجها لاغتصابها، وتقوم هي بتصويرها فيديو كنوع من الإذلال بحسب حديث المتهمة في التحقيقات، «كنت عايزة أكسر عينها بس رفضت فقتلتها أنا وجوزي».

تقطيع الجثمان

وأضافت المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثمانها، أمام جهات التحقيق التي نسبت إليها وزوجها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، «كنت ناوية أعلّم عليها بس عشان أذلها بفيديو اغتصاب جوزي لها، بس حاولت تعمل شريفة رغم إنها حضرت لما قلت لها فيه ثري هيدفع مبلغ في السهرة»، وعقب انتهاء المتهمة من أقوالها، قررت المباحث إعادتها وزوجها إلى محبسهما تنفيذا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهما.