مضيفة بـ«ملهى ليلي» تقتل صديقتها وتُقطع جسدها.. «الزوج السبب»

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز العثور على جثة فتاة دون رأس، ومقسومة لنصفين وملقى داخل حقيقة سفر بطريق الواحات البحرية.

وتبين أن الضحية تعمل مضيفة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأن وراء الواقعة صديقتها وزوجها، حيث إن الأخير حاول إقامة علاقة معها كرها، وعندما رفضت تخلصا منها انتقاما من الضحية، خاصة بعد خلافات في العمل داخل ملهى ليلي بالعجوزة.

جثة بدون رأس واختفاء أجزاء من الجسد

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالعثور على أشلاء آدمية داخل حقيبة سفر بطريق الواحات البحرية، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لفتاة بدون رأس ومقطع أجزاء من نصفها السفلي، وتم إيداعها داخل شنطة سفر.

فحص بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات

بمجرد المعاينة، بدأ فريق من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فى وضع خطة بحث وتحر، استهدفت فحص بلاغات التغيب وتفريغ الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، ومناقشة رواد المكان للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبعد مرور قرابة 6 أيام توصلت المباحث من خلال فحص الكاميرات وبلاغات التغيب إلى تحديد هوية المجني عليها، وراجل وسيدة مشتبه فيهما بعد أن ظهرا أثناء إلقاء الشنطة التي كان بداخلها الجثة.

مضيفة فى ملهى ليلي.. وصديقتها وزوجها وراء القتل

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع ومراجعة الكاميرات تبين أن الضحية مضيفة في ملهى ليلي بالعجوزة، وأن صديقتها وزوجها وراء الواقعة، وأنهما تخلصا منها بعد أن فشل الزوج - المتهم الثاني - في اغتصابها عقب استدراج زوجته لها إلى شقتها بحجة إقامة قضاء سهرة حمراء مع ثري عربي، وفوجئت الضحية بمحاولة المتهم الثاني بمحاولة التعدي عليها جنسيا انتقاما منها بسبب خلافات العمل داخل ملهى ليلي بالعجوزة، حيث خنقها الزوج وتخلصا من الجثة وقطع الرقبة وباقي أجزاء الجسد بالساطور والخنجر، وأرشد عن باقي أشلاء الجثة بعد أن ألقاه داخل محول كهرباء مفتوح. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.