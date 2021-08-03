أشرف عواض بعد صعود مصر لنصف النهائي: «فتحة خير ونتمنى ميدالية لبلدنا»

علق الكابتن أشرف عواض، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة اليد، على فوز المنتخب المصري على المنتخب الألماني اليوم، وصعوده إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، قائلا: «نتنمى المباراة الجاية تكون فتحة خير ونوصل للنهائي ونتوج بميدالية لمصر إن شاء الله».

وأضاف «عواض»، خلال لقاء عبر Zoom، مع «الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن هناك عوامل كثيرة ساعدت المنتخب المصري ليصل إلى هذا المستوى الجيد ويجعله قادر على الفوز على منتخبات كبيرة أوربية بتلك الرياضة، في مقدمتها الإعداد الجيد الذي وفره الاتحاد المصري لكرة اليد لهذا المنتخب، إلى جانب تواجد مدير فني قوي على رأس هذا المنتخب، موضحا أن كل هذا أثر بشكل إيجابي على أداء منتخبنا.

وأعرب اللاعب السابق لمنتخب مصر لكرة اليد، عن تمنيه أن يواصل المنتخب المصري عروضه الجيدة بتلك المنافسات ويستطيع أن يحقق ميدالية لمصر، مشيرا إلى أن هذا الجيل القوي من اللاعبين يعد امتدادا لأجيال كثيرة حققت إنجازات كبيرة لكرة اليد المصرية.

ونبّه أن احتراف نسبة ليست بالقليلة من اللاعبين المصريين بالدوريات الأوروبية، ساهم أيضا في تحسين جودة أداء المنتخب المصري، وبالأخص خلال المواجهات التي جمعت المنتخب الوطني مع منتخبات قوية بالبطولة.

وأردف أن المدير الفني للمنتخب الوطني، الأسباني روبرتو جارسيا باروندو، يقدم أداء أكثر من جيد مع المنتخب المصري، موضحا أنه يذاكر ويدرس كل منتخب قبل مواجهته، وهذا ما يراه أيضا أحد أسباب تفوق المنتخب المصري على منافسيه حتى الآن.