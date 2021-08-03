مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للقطاع الصحي اليمني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدعم للقطاع الصحي اليمني، بهدف تقليل حدوث العدوى والوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والتصدي لها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويقوم المركز بالتعاون مع المنظمة ببناء القدرات المحلية على مستوى وحدات العناية المركزة وتوفير الأكسجين والإمدادات الطبية وغير الطبية الأساسية، إضافة إلى مساندة قدرات مختبرات الإحالة الوطنية من خلال توفير المعدات الأساسية لها، وكذلك تدريب الكوادر الطبية.

ودرب المركز 173 عاملاً صحيًا في مجال الرعاية الصحية، وذلك ضمن المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة لرفع قدرات القطاع الصحي في جميع المحافطات اليمنية.

وفي السياق نفسه، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة «حجة» خدماته العلاجية لـ 1.236 مستفيدا خلال الأسبوع الثاني من يوليو، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي إطار مشروعات الإصحاح البيئي والمائي، واصل المركز ضخ مياه الشرب النظيفة في عدد من المديريات اليمنية خلال المدة ذاتها، ففي محافظة حجة، جرى ضخ 376.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 748.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 50 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20.000 فرد.