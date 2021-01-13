مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة الشتاء على اللاجئين بالأردن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 53 طنا و500 كيلوجرام من السلال الغذائية في حي الشاطئ بوحدة مستري بمحلية بيضة التابعة لولاية غرب دارفور السودانية، استفاد منها 3000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الأردن.

وجرى توزيع 1565 حقيبة شتوية إضافة إلى 3130 بطانية، استفاد منها 7825 فردًا، بواقع 1565 أسرة في محافظات: عمّان، وإربد، والطفيلة، ومعان.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع كسوة الشتاء للأشقاء اللاجئين والأسر الأشد احتياجًا في الأردن.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملته الطبية التطوعية الأولى للجراحات المتخصصة للأطفال اليمنيين في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضر موت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز خلال اليوم الأول والثاني من الحملة 37 عملية جراحية، منها 16 جراحة في المسالك البولية و21 جراحة عامة، استفاد منها أطفال العائلات ذوي الدخل المحدود.

كما جرى فتح عيادة طب الأسرة موازية لبرنامج الجراحات المتخصصة وزارها 62 فردا.

وتأتي الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.

وفي اطار متوازي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية شملت 80 خيمة و1.444 بطانية للنازحين والمتضررين في مديريات حيران وحرض وعبس وميدي بمحافظة حجة، استفاد منها 1.444 فردا.

ويأتي توزيع هذه المواد الإيوائية في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.