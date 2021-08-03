ميشال عون عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: العدالة المتأخرة ليست بعدالة

دعم الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤسسة القضاء في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إذ قال «فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة، وعندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه».

وأضاف «عون»، خلال كلمة وجهها للشعب اللبناني: «كيف لا وشهداؤنا يستصرخون الضمير، وعيون العالم شاخِصة إلينا والتحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ومعه القضاء لاحقاً، هو كَشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة».

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أنه لا يرى ما يمنع على المحقق العدلي أن يستجوب من يعتبره مفيداً للتحقيق، لا سيما وأن المحاكمة العادلة هي التي لا تبَرّئ ظالماً ولا تظلُم بريئاً، لذلك من المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيداً عن الضغوط من أي جهة أتت.