حياة كريمة تساهم في بناء وإعادة تأهيل 146 مدرسة بقنا

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا احتفالية تثمينا لدور المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتداخلاتها في قطاع التعليم بقنا و في بناء وتجديد ورفع كفاءة وإنشاء أجنحة جديدة بعدد 146 مدرسة ومنشأة تعليمية بخمس إدارات تعليمية في المراكز التي بدأت بها المبادرة تحت إشراف ومتابعة دقيقة من اللواء اشرف الداودي محافظ الاقليم .

استهلت الاحتفالية التي اقيمت بقاعة المديرية فقراتها بكلمة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والتي أكد فيها ان مبادرة حياة كريمة اهتمت بتحقيق تنمية متكاملة في شتى نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية و الثقافية بالقرى التي تعمل بها وهو ما ظهر جلياً في تحويلها إلى تجمعات ريفية تتوافر بها كل الاحتياجات التنموية، وتعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية وتجعل حياة المستهدفين منها أكثر تطورا .

وأضاف خالد أن المديرية كان لها السبق في إطلاق اسم الجمهورية الجديدة على إحدى المدارس المنشأة حديثا بمدينة قنا الجديدة تيمناً بالشعار الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية وتأكيداً على نهج الدولة في إحداث طفرة في جوهر التعليم و مضمونه و كذا الشكل المرتكز على تعزيز الأنشطة التربوية و غرس قيم الانتماء والأخلاق الكريمة والنظافة و بناء البنيان القوي والخلاق .

كما تحدثت الاستاذة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا عن خطة حياة كريمة في إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل، والسعي بخطى واسعة نحو توفير تعليماً ذا نوعية جيدة للجميع تكون نقطة انطلاق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة و تقفز قفزةً هائلة نحو نظُم تستشرف المستقبل .

عرض مديري الادارات التعليمية صور ولقطات فيديو للمدارس التي سلمت أو مازال العمل جارياً بها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث استعرض الدكتور عفت وزيري مدير إدارة ابوتشت التعليمية صور لعدد 20 مدرسة بإدارته ، والاستاذ عبد المنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية 31 مدرسة ، والاستاذة وفاء رشاد مدير إدارة دشنا التعليمية لعدد 43 مدرسة ، والدكتور علاء الفقي مدير إدارة الوقف التعليمية عرض لصور 16 مدرسة بينما اختتم الدكتور محمد خلف العروض التقديمية لصور مشروعات المبادرة لعدد 36 مدرسة تابعة لإدارة قوص التعليمية .