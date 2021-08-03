أشرف عواض عن منتخب اليد الفرنسي: «عندهم مشاكل في حراسة المرمى» (فيديو)

علق الكابتن أشرف عواض، اللاعب السابق بمنتخب مصر لكرة اليد، على المباراة المصيرية التي تنتظر المنتخب المصري لكرة اليد بنصف نهائي منافسات اليد بأولمبياد طوكيو، والتي يواجه فيها المنتخب الفرنسي، موضحا أنها مباراة ليست بالسهلة لأننا سنواجه فيها واحدا من المنتخبات القوية للغاية، ويمتلك خبرة كبيرة على مستوى تلك المنافسات، مؤكدا في ذات الوقت أن المنتخب الفرنسي الحالي ليس بنفس قوة منتخبهم السابق، كما أنهم يعانون من بعض المشاكل الفنية على مستوى حراسة المرمى، مطالبا لاعبي المنتخب المصري بمحاولة التركيز على تلك الجزئية.

وقال «عواض»، خلال لقاء عبر Zoom، مع «الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن منتخب مصر «مش فرقة قليلة وبالعكس ده هيعملك ألف حساب»، موضحا أن آخر معسكر تدريبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق تلك المنافسات، خاض مباراة ودية مع المنتخب الفرنسي في أرضه، واستطاعت مصر وقتها أن تقدم مباراة جيدة للغاية قبل أن تفوز فرنسا بالمباراة بعد أخطاء تحكيمية، مؤكدا أن منتخب مصر قادر على تخطي تلك العقبة في ظل الأداء الجيد للاعبين وحالة التركيز التي ظهروا عليها منذ بداية تلك المنافسات.

وأشار لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، إلى أن لاعبي المنتخب المصري يجب أن يكونوا في أقصى درجات تركيزهم خلال تلك المباراة، وأن يلعبوا بشكل جماعي، خاصة أن المنتخب المصري يمتلك مدافعين أقوياء على مستوى منتصف الملعب، لهذا يجب أن يحاول لاعبي المنتخب الوطني توزيع اللعب دائما على مستوى أطراف وأجنحة المنتخب بالإضافة إلى لاعب الدائرة.

ونصح اللاعبين بأن يقتصر الاحتفال بالصعود لنصف النهائي من تلك المنافسات على اليوم فقط، ومن الغد تبدأ عمليات استعدادهم للمنتخب الفرنسي، وأن يدرسوا لاعبي المنتخب الفرنسي بشكل جيد، وخلال المباراة يحرصوا بشكل كبير على إنهاء كل هجمة بالشكل جيد ولا يفقدوا الكرات كثيرا.