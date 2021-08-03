بعد 15 عاما.. محمد قماح وشذى حسون يجتمعان في «كلمة حلوة»

في عام 2004، تقابل الفنان محمد قماح والفنانة العراقية شذى حسون لأول مرة، ضمن فعاليات برنامج المواهب الغنائية الشهير ستار أكاديمي، الذى حاز على لقبه في ذلك الوقت قماح.

محمد قماح يجتمع مع شذى حسون بعد ستار أكاديمي

ومنذ ذلك الوقت، أصبح الاثنين نجمان في سماء الأغنية والموسيقى العربية، وأصبحت شذى حسون، واحدة من أهم مطربات الوطن العربي، وبالتحديد الخليجي، وبعد 15 عاما قرر الثنائي التجمع من جديد، وطرح أغنية دويتو بعنوان كلمة حلوة، لتكون الأغنية المصرية الأولى في مسيرة شذى حسون.

الأغنية من كلمات رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح، ومكيس خالد رؤوف.

كان الفنان محمد قماح، طرح مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان «أنا مش نجيب ساويرس»، وذلك بعد تصويره في مدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت، ومدير التصوير جلال الزكي، وإنتاج محمد قماح وباسم عبدالمنعم.

وتعود تفاصيل الأغنية، عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية، حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب: «عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني، أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي»، وتلك الفتاة تطلب منه أموالا كثيرا خلال أحداث الفيديو كليب، لكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة «أنا مش نجيب ساويرس».

وجاءت فكرة الأغنية أن زوجة المطرب محمد قماح تحتاج لمتطلبات كثيرة في حين أنه لن تسمح ظروفه المادية بتوفير متطلباتها ليرد عليها بجملة «هو إنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه»، وتلك الفكرة جاءت من ذلك المنطلق حيث قام باسم عبدالمنعم مدير أعمال محمد قماح باستدعاء الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

وأبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، حيث وفر اللوكيشن الخاص بتصوير الفيديو كليب، وهو الراعي الرسمي للفيديو.