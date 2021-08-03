«جواه صراصير».. نادية مصطفى تكشف عن مشهد مقزز أثناء تناول الحليب

هاجمت الفنانة نادية مصطفى إحدى الشركات المصنعة للألبان، بعد أن وجدت صرصارا صغيرا داخل إحدى العبوات التى كانت تستخدمها، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «بجيب لبن المفروض إنه صحى لأنه خالى الدسم وبدون لاكتوز، لبن بالصراصير ده اللي كنت هشربه أنا وعيلتي النهارده، بنتي بالصدفة وهي بتصب الكوباية شافت حاجة سودة و لما دققنا فيها شفنا المنظر المقزز ده !!!! شركة كبيرة ومحترمة، عيب لما ميكونش عندها إدارة جودة قوية مختصة لمنع كارثة زي دي، أنا حقيقي مصدومة ومعتقدش هثق في أي منتج من مصانعهم تاني، ومعتقدش هشرب لبن تاني من ساعتها وبطني مقلوبة».

ودخلت الفنانة نادية مصطفى فى صدام خلال شهر رمضان مع الفنان رامز جلال، بعد أن سخر الأخير من حذاء الراقصة لورديانا، وقال عنه «ده حذاء الفنان الكبير أركان فؤاد، بعد ظهورها رفقته فى حلقة اليوم، من برنامج رامز عقله طار، الذي عرض على قناة إم بي سي مصر».

ردت نادية مصطفى زوجة الفنان أركان فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على رامز، وقالت: «مش كفاية بيتريق على اللى جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة، اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم، مفهمتش إيه الإيفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله ما أنت لازم تقع ما أنت لابس جزمة أركان فؤاد! وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول».

وتصدر رامز جلال خلال الحلقتين الأولى والثانية، من البرنامج التريند، وحقق أعلى نسب مشاهدة، وكانت الحلقة الأولى مع الفنان أحمد سعد، والحلقة الثانية للاعب كرة القدم رمضان صبحي.