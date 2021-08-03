عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد الحكم بتغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

علق الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضد الإعلامي عمرو أديب، بسبب قضية بينه وبين رمضان، من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، موجها خلاله الشكر للقضاء المصري العادل.

نشر محمد رمضان مقطعا من كليب أغنيته الشهيرة «مافيا» عبر صفحته الخاصة على موقع إنستجرام، وهو يمسك بمسدس في يده، ويطلق الرصاص على أحدهم، وعلق عليها قائلا: «الحمد لله ثم شكرا القضاء المصري العادل النزيه».

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب، 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكان محامي الفنان محمد رمضان قد تقدم بدعوى قضائية ضد الإعلامي عمرو أديب، بتهمة التشهير والسب والقذف.