عمرو موسى يستقيل من رئاسة مجلس أمناء «مؤسسة ياسر عرفات»

أعلن عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عن استقالته من «مؤسسة ياسر عرفات»، التي أنشئت في عام 2007، للحفاظ على تراث ياسر عرفات، وللإبقاء على ذكراه.

وجاء نص استقالة موسى، وفق بيان صحفي أصدره، كالتالي: «الأخ الأستاذ أحمد صبح، المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات، تحية طيبة وبعد، فأرجو إبلاغ الرئاسة قراري بالاستقالة من موقعي كرئيس مجلس أمناء المؤسسة، وكذلك إبلاغ أعضاء المجلس بهذا القرار».

وتابع: «هذا وأرجو أن يتضمن إبلاغ الرئاسة بقراري، وإنني ألحق به تأكيد موقفي الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، كما فصَّلتها المبادرة العربية التي أصدرتها القمة العربية عام 2002، وذلك رغم أسفي البالغ لما نشهده من خلافات وانقسامات في الساحة الفلسطينية، أدت إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني، وإلى التأثير السلبي في مسار القضية الفلسطينية».

وأضاف، «أرجو توزيع خطابي هذا على أعضاء مجلس الأمناء، وأود أن أطري أسلوبكم الهادئ ومشاركتكم الودودة في إدارة الازمة. وأخيرا حمى الله قضية العصر، القضية الفلسطينية، من أعدائها ومن أهلها علي حد سواء».