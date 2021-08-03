مجدي بدران: تأخرنا العضلي سبب عدم حصولنا على ميداليات ذهبية في طوكيو

حذر الدكتور مجدي بدران، استشاري الصحة والمناعة، من بعض السلوكيات الخاطئة التي تصيب بالأمراض ومنها السمنة، مشيرًا إلى أننا لم نحصل على ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 لأننا نعاني من التأخر العضلي، مشددًا على أن تقدم أي شعب ليس في العلم فقط، ولكنه تقدم عضلي أيضًا، لأن الإنسان لديه 630 عضلة يجب أن يحركهم جميعًا، والذين يجلسون أكثر من ساعتين يوميًا، يصابون بمرض «الجلوس»، وهو يضم 16 مرضًا، منها السمنة ومشاكل المناعة والعظام، أما الأطفال قبل سن 8 سنوات الذين يجلسون أمام الشاشات الحديثة مثل التلفاز وغيره، أصبحوا أسرى لهذه الشاشات التي تصيبهم بحساسية الصدر، لأنهم لا يتحركون كثيرًا، والطفل الذي لا يتحرك كثيرًا يصاب بنقص المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر.

ودعا «بدران» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، إلى التحرك كثيرًا في المنزل، حتى لو طلبنا من الأطفال فتح الباب أو الذهاب لاستقبال الضيوف عند باب المنزل، محذرًا من المكوث أمام شاشات التلفاز والهاتف المحمول لفترة طويلة، لأن الطفل لا ينام جيدًا في الليل، وينام في النهار ما يؤدي إلى «لخبطة» الساعة البيولوجية، وقلة النوم تؤدي إلى السمنة.

وحذر استشاري الصحة والمناعة، من تناول السكر والمنتجات التي يوجد بها سكر كثير، لأنه له 80 ضررًا، مطالبًا بإصدار تشريع يُجبر أصحاب الأكشاك الموجودة في الشوارع الحصول على تدريبات خاصة لكي يبيعوا منتجات صحية، مشددًا على أن المشروعات السكرية تؤدي إلى السمنة.

كما حذر أيضا من إلغاء حصة الألعاب في المدرسة، وقلة الحركة، لأن قلة الحركة تؤدي إلى الغباء.

وأضاف: «أطالب الدولة بتدريبات إجبارية لتثقيف المقبلين على الزواج، وهذا الأمر موجود لدى كل الفتيات رغم اختلاف مستواهم التعليمي، ويجب تعليمهن الأمومة وطريقة إرضاع الطفل، لأن الرضاعة فن، ولا يجب إرضاع الطفل بينما تشاهد الأم التلفاز، ويجب أن تنظر في عين الطفل، لما بيحس أنك مش سائلة فيه بيتأخر عقليًا».