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أولمبياد طوكيو تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الأولمبياد إلى 294 شخصا

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أ ش أ
08:57 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، 18 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد -19)، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم رياضية يونانية تشارك في سباقات السباحة الفنية كانت مقيمة في القرية الأولمبية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 18 شخصا، 12 من المقيمين في اليابان وستة من الخارج، يرتفع العدد الإجمالي إلى 294 شخصا.

ومن إجمالي الإصابات اليومية، 10 مقاولين و5 مسؤولين على صلة بدورة الألعاب الأولمبية ومتطوع وأحد العاملين في الإعلام.

وبمقارنة حالات الإصابة بالفيروس التاجي المسجلة مؤخرًا في العاصمة طوكيو ومع تلك المسجلة في جميع أنحاء البلاد، لا يزال عدد الحالات المتعلقة بالأولمبياد التي أبلغ عنها المنظمون منخفضًا، حيث أكد المسؤولون مرارًا أن المشاركين في الألعاب الملتزمين بقواعد مكافحة كورونا الصارمة يعيشون في «عالم موازٍ» في العاصمة اليابانية.

وأضافت اللجنة الأولمبية أنه حتى أمس الأول، وصل 41 ألفا و997 شخصًا من الخارج إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.

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