هشام حطب: «مستنيين 3 ميداليات كمان في أولمبياد طوكيو»

قال الكابتن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن مصر شاركت اليوم في أولمبياد طوكيو 2020، من خلال لاعبين بالمصارعة اليوناني محمد كيشو ومحمد متولي، ولكنهما لم يوفقا، وسيلعبان غدا على الميداليات، لافتا إلى أن اللاعبين المصريين المشاركين في الفروسية هما نائل نصار وطارق زيادة، وتأهلوا للدور الأخير، وهما مرشحين للفوز بميداليات لمصر على الرغم من أن ذلك صعب «بس مفيش حاجة صعبة على المصريين».

وأضاف «حطب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «dmc» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن رمي الجلة سيكون 5 أغسطس، أما رمي الرمح سيبدأ غدا، ويوجد أمل لحصول مصر على ميداليات في الكاراتيه ولعبة الخماسي، مواصلا «إذا توفيق ربنا حالفنا نقدر نخد 3 ميداليات كمان».

وتتصدر دولة الصين قائمة الدول الحاصلة على الميداليات الذهبية، وتم تأجيل البطولة من عام 2020 إلى العام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي وسط البلد، وتضم 11 مليون نسمة، لتصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية.

وحصلت اللاعبة المصرية هداية محمد على ميدالية برونزية في لعبة التايكوندو، كما تأهل المنتخب المصري اليوم إلى دور نصف نهائي بعد فوزه على منتخب ألمانيا بعد مباراة قوية، وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف النهائي، وإذا حققت مصر ميدالية ستصبح أول لعبة جماعية تحقق فيها مصر ميدالية في الأولمبياد.