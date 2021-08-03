قبل السفر.. تعرف على أرخص 10 ولايات أمريكية من حيث تكلفة المعيشة

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية حلما بالنسبة للبعض، للسفر إليها، والإقامة فيها، والحصول على فرصة عمل بها، لكن ما يشغلهم هو البحث عن تكلفة المعيشة، وبعض العوامل التي تحقق لهم الأمان المالي، وفرص العمل والحياة المختلفة.

وقب أن تزور الولايات المتحدة، يجب عليك معرفة أفضل وأسوأ الولايات الأمركية، وهو ما أعلنه موقع التمويل الشخصي WalletHub، الذي يصنف الولايات هناك من حيث تكلفة المعيشة في جيل 2021، وهو الجيل الذي تتراوح أعماره بين 24 و40 عامًا، في تصنيف الأفضل والأسوأ.

وكان أحد المقاييس الرئيسية التي اعتبرها WalletHub هو القدرة على تحمل التكاليف، التي تميل إلى أن تكون ذات أهمية خاصة لهذه الفئة العمرية، لتحديد القدرة على تحمل التكاليف لكل ولاية، حيث نظر الموقع إلى تكلفة المعيشة، ومتوسط ​​سعر قهوة «ستاربكس»، ومتوسط ​​الدخل الشهري لجيل الألفية، وتكاليف السكن، ومعدلات ملكية المنازل في الألفية الجديدة، والنفقات السنوية لرعاية الأطفال، فيما حصل متوسط ​​الدخل الشهري على أكبر وزن في الترتيب.

ولتحديد تكلفة المعيشة لكل ولاية، استخدم WalletHub مؤشر تكلفة المعيشة من مجلس البحوث المجتمعية والاقتصادية (C2ER)، وهي منظمة تدعم الأبحاث التي تؤثر على جودة حياة المجتمعات، ومتوسط ​​الدرجات لجميع الأماكن التي ينظر إليها C2ER يساوي 100، وتمثل النتيجة الفردية لكل مكان نسبة مئوية من المتوسط.

وإليك أفضل 10 ولايات أمريكية من حيث تكلفة المعيشة لجيل الألفية في عام 2021:

1. واشنطن

متوسط ​​الدخل الشهري: 6641 دولارًا

معدل ملكية المنازل : 53.35٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 113.87

2. داكوتا الشمالية

متوسط ​​الأجر الشهري: 5134 دولار

معدل ملكية المنازل: 64.09٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 107.47.000

3. ميسوري

متوسط ​​الدخل الشهري: 4418 دولارًا

معدل ملكية المنازل: 65.81٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 89.95

4. إلينوي

متوسط ​​الأجر الشهري: 5309 دولار

معدل ملكية المنازل : 59.42٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 99.92

5. نيويورك

متوسط ​​الدخل الشهري: 6679 دولارًا

معدل ملكية المنازل: 44.0٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 111.82

6. تكساس

متوسط ​​الدخل الشهري: 5245 دولار

معدل ملكية المنازل: 58.04٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 96.76

7. آيوا

متوسط ​​الدخل الشهري: 4545 دولارًا

معدل ملكية المنازل: 71.5٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 98.29

8. ميشيغان

متوسط ​​الدخل الشهري: 4703 دولار

معدلات ملكية المنازل: 68.08٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 90.54

9. أوهايو

متوسط ​​الدخل الشهري: 4505 دولار

معدل ملكية المنازل: 62.74٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 92.34

10. ساوث داكوتا

متوسط ​​الدخل الشهري: 4229 دولارًا

معدل ملكية المنازل: 65.83٪

مؤشر تكلفة المعيشة: 100.11.000