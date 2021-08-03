أزمة الدبلوماسيين تعود مجددا بين أمريكا وروسيا رغم لقاء بايدن وبوتين

عادت أزمة الدبلوماسيين بين أمريكا وروسيا للظهور مجدداً، وحدث جدال علني بين الدولتين على خلفيّة عدد الموظّفين في سفارتَيهما، وهو ما يُعد مؤشراً إلى عدم إحراز تقدّم في هذه القضيّة الحسّاسة رغم انعقاد قمّة بين رئيسَي البلدين وبدء حوار استراتيجي يُفترض أن يؤدّي إلى استقرار في العلاقات الثنائيّة المتوتّرة.

سفير روسيا: واشنطن أمرت 24 دبلوماسياً روسياً بالمغادرة مطلع سبتمبر

وذكر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أن واشنطن أمرت 24 دبلوماسياً روسياً بالمغادرة بحلول 3 سبتمبر المقبل، في خطوة تأتي بعد وقت قصير على إعلان الولايات المتحدة تسريح نحو مائتين من الموظفين المحليين الذين يعملون في بعثاتها الدبلوماسية في روسيا.

وقال السفير أناتولي أنتونوف، إن السفارة الروسية تلقت قائمة بأربعة وعشرين دبلوماسياً روسياً، يتوقع مغادرتهم الولايات المتحدة بحلول الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك في مقابلة مع مجلة «ناشيونال إنترست»، موضحاً أن جميعهم تقريباً سيرحلون دون تعيين بديل، لأن واشنطن قيّدت فجأة إجراءات إصدار التأشيرات وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وتابع أن الوضع في سفارتي البلدين لم يتغير للأفضل منذ قمة يونيو في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وبعد تلك القمة عاد أنتونوف ونظيره الأمريكي جون ساليفان إلى منصبيهما بعد استدعائهما لمشاورات.

وأضاف «أنتونوف»: «ما زالت البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة مجبرة على العمل تحت قيود غير مسبوقة لن تستمر فقط وإنما ستُشدد أيضاً».

«الخارجية الأمريكية» ترد: وصف السفير الروسى للوضع غير دقيق

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنه من المتوقع أن يغادر الدبلوماسيون الولايات المتحدة، لكنه رفض وصف أنتونوف للوضع، وقال إنه «غير دقيق». وأضاف أن الترحيلات لا علاقة لها بالوضع مع الموظفين المحليين في المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وتابع قائلاً: «هناك حد لمدة ثلاث سنوات لصلاحية التأشيرة بالنسبة للروس، وهذا ليس بالأمر الجديد. عندما تنتهي صلاحية التأشيرات، كما قد تتوقعون، من المتوقع أن يغادر هؤلاء الأفراد البلاد أو يتقدموا بطلب للحصول على تمديد».

ولم يذكر "برايس" ما إذا كان سيتم النظر في طلبات التمديد أو رفضها بإجراءات موجزة.

جاءت مقابلة "أنتونوف" بعد عدة أيام من إعلان الخارجية الأمريكية تسريح 182 موظفاً محلياً من منشآت أمريكية في روسيا إذعاناً لحظر على التعيينات المحلية الذي فرضه الكرملين في وقت سابق من العام الحالي، رداً على طرد الولايات المتحدة لدبلوماسيين روس وإغلاق منشآت دبلوماسية في إطار المعاملة بالمثل في الدولتين.