عام على انفجار مرفأ بيروت.. حوادث دموية تسببت فيها نترات الأمونيوم

بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، يبدي المصابون وعائلات الضحايا خيبة أملهم من عدم تقدم التحقيق في المأساة وعدم محاسبة أي من كبار المسؤولين، بسبب الانفجار الذي خلفته الكميات الهائلة من نترات الأمونيوم.

ونترات الأمونيوم عبارة عن مادة كيميائية صناعية يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم، وتعتبر مادة آمنة نسبيا في حال كانت بعيدة عن التلوث وجرى تخزينها بشكل صحيح، لكنها تكون شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل غير آمن.

وقبل انفجار مرفأ بيروت، تسببت نترام الأمونيوم في العديد من الحوادث الكارثية والدموية حول العالم.

في عام 1921 أسفر انفجار لمركب كبريتات وسماد نترات الأمونيوم في مصنع أوباو بألمانيا عن مقتل 565 شخصا.

- في عام 1947 تسبب حريق في انفجار 2300 طن من مادة كيميائية كانت على متن سفينة في ميناء مدينة تكساس الأمريكية في حدوث موجة مد، وقُتل 567 شخصا على الأقل وأُصيب أكثر من خمسة آلاف بجراح.

- في عام 2001 أدى انفجار في مخزن لنترات الأمونيوم، في تولوز بفرنسا، إلى مقتل 31 شخصا وإصابة 2500 بجراح.

- في عام 2013 تسبب انفجار نترات أمونيوم كانت مُخزنة في مصنع للأسمدة بتكساس في مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 200 بجراح.

- في عام 2015 أسفرت انفجارات في مستودع يُستخدم لتخزين نترات أمونيوم ومواد كيميائية أخرى بميناء تيانجين في الصين عن مقتل 116 شخصا على الأقل.

- تم استخدام نترات الأمونيوم في تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي بلندن في حقبة التسعينات، وكذلك في تفجير عام 1995 الذي فجر مبنى اتحاديا في أوكلاهوما سيتي بأمريكا والذي قُتل فيه 168 شخصا، وفي تفجيرات عام 2002 في نواد ليلية في بالي بإندونيسيا والتي قُتل فيها أكثر من 200 شخص.