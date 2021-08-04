عاجل.. وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

توفيت، منذ قليل، الفنانة فتحية طنطاوي بعد تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.

وأعلن محمد سعد، ابن الفنانة فتحية طنطاوي عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» عن وفاة والدته، حيث قال «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله…اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».