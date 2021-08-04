البابا يلتقي الأساقفة ورؤساء الأديرة لمتابعة الخدمة في الكنيسة «صور»

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءاته مع مطارنة وأساقفة ورؤساء أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام الماضية، لمتابعة وضع الخدمة في الإيبارشيات والأديرة بالداخل والخارج، في ظل قيود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

لقاءات البابا مع المطارنة والأساقفة

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، التقى في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، الذي قدم تقريرًا إلى البابا عن زيارته الرعوية الأخيرة للمنطقة التي توجد بها الكنائس التي يشرف عليها في كندا.

كما استقبل البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا تادرس مطران بورسعيد، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية.

وكذلك التقى البابا مع الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، الذي عرض على البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية، وذات الأمر تكرر خلال لقاء البابا مع الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي الدير، التقى البابا تواضروس أيضا مع الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، حيث اطمأن البابا من الأسقف، خلال اللقاء، على أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

واستقبل البابا تواضروس، الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا، الذي عرض على البابا خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، وذلك بعد نحو 5 شهور من سيامة الأنبا فام أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا بيد البابا وتحديدا في السابع من مارس الماضي.

لقاءات البابا مع رؤساء الأديرة

أما عن رؤساء الأديرة الذين التقى بهم البابا تواضروس الثاني، بحسب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، فشملت: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، الذي عرض على البابا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالدير، والأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، مغاغة، حيث استعرض البابا مع رئيس الدير خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، القوصية (الدير المحرق)، الذي عرض على البابا خلال اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالدير، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس الذي عرض على البابا بعض الموضوعات الخاصة باللجنة.

كما التقى البابا تواضروس في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مع الراهبة الأم مارينا المشرفة على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعها اثنتين من االراهبات، حيث قدمت الأم الراهبة تقريرًا إلى البابا عن الدير وتدبيره.