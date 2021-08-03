البابا يستقبل ملك مقاطعة إيرو النيجيرية «صور»

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، ‏الملك أوبا عبد الواسط جبولهان لاوال، ملك مقاطعة إيرو النيجيرية وأسرته، الذي حرص على لقاء البابا للتعارف، خلال زيارته الحالية لمصر.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن البابا تحدث أثناء اللقاء عن مصر وتاريخها العريق وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وشكر الملك على تعاونه ودعمه للكنيسة القبطية لإنشاء مستشفى في مدينة لاجوس التي تقع في مقاطعة إيرو، وذلك لخدمة شعب نيجيريا.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في ختام الزيارة تم تبادل الهدايا بين البابا والملك والتقطت الصور التذكارية، مشيرًا إلى أن من بين الحضور كان الأنبا بولس أسقف عام الكرازة في أفريقيا الذي تربطه علاقة محبة ومودة بملك «إيرو».