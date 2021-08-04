الأرصاد: دول حوض البحر المتوسط تعاني من ارتفاع درجات الحرارة «صور»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن معاناة دول حوض البحر المتوسط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أنه علي غير العادة تعرضت أوروبا الجنوبية «اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا»، لموجة شديدة الحرارة هذه الأيام، حيث سجلت بعض المحطات في اليونان 48 درجة، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفضة ما أثر على المنطقة بأكملها.

وأوضحت الهئية فى «صور مرفقة»، مقاسة باستخدام الأقمار الصناعية (3-sentinel)، كميات الحرارة التي تشعها الأرض والتي تشير إلى مدي ارتفاع الحرارة الذي أدي إلي اشتعال الحرائق في غابات تركيا الجنوبية وتقدم الأدخنة تجاه سواحل مصر الشرقية، حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم علي كافة الأنحاء.

وبشأن أخبار الطقس، اليوم الأربعاء، وفقًا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، تكون بنحو:

القاهرة 41 28

الإسكندرية 36 26

وادي النطرون 40 27

طنطا 39 27

شبين الكوم 41 27

دمنهور 38 27

بلطيم 36 26

مطروح 34 26

السلوم 38 24

سيوة 41 24

بورسعيد 35 27

دمياط 34 26

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 26

الإسماعيلية 41 24

السويس 40 26

العريش 37 25

رفح 36 24

رأس سدر 42 27

نخل 41 18

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 38 32

رأس حدربة 37 31